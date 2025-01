IL PRESIDENTE DEL FRIULI FEDRIGA DALLA PARTE DI DE LUCA: “SPERO CHE GOVERNO NON IMPUGNI LEGGE TERZO MANDATO”

“Spero che il governo non impugni quella norma perché io sono favorevolissimo alla possibilità di un terzo mandato per i presidenti di Regione e i sindaci. De Luca e tutti quelli nella sua situazione dovrebbero potersi ricandidare. Siano i cittadini a scegliere. Il fatto che ci sia un vincolo solo per chi è eletto direttamente dal popolo è una forzatura, un vulnus democratico”. Lo dice in un’intervista alla Stampa il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esponente della Lega, interpellato sulla delibera della Regione Campania che aprirebbe a una ricandidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione.

