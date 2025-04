IL PROCESSO ALFIERI PER CORRUZIONE A VALLO. A SALERNO RESTA QUELLO PER VOTO DI SCAMBIO

Il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta dei legali dell’ex Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri: il processo per il quale il già Sindaco di Capaccio viene accusato, tra gli altri reati, di corruzione viene trasferito al Tribunale di Vallo della Lucania, per competenza territoriale. Resta, invece, a Salerno il procedimento, avviato dalla DDA, nei confronti dello stesso Alfieri per voto di scambio: per questa indagine, nei confronti di Alfieri, è tutt’ora in vigore una ordinanza di arresti domiciliari.

Sin dall’inizio del procedimento per corruzione i legali di Alfieri avevano sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio della Procura di Salerno: adesso, con il trasferimento degli atti a Vallo della Lucania, saranno i magistrati del foro cilentano a valutare l’opportunità di mantenere in vigore le misure cautelari nei confronti degli indagati.