AEROPORTO DI GRAZZANISE: OK DAL MINISTERO AI VOLI CIVILI PER LO SCALO CASERTANO

L’Aeroporto di Grazzanise, da oggi, è ufficialmente uno scalo pronto ad accogliere anche il traffico civile. Lo ha stabilito un Decreto del Ministero della Difesa che segna uno storico cambio di passo per il nostro Aeroporto e per l’intero territorio della Provincia di Caserta.”

Lo dichiara Massimo Grimaldi (Lega) Consigliere Regionale della Campania dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Provvedimento del Governo che inserisce l’Aeroporto di Grazzanise nel piano nazionale per il traffico civile. “Grazie all’impegno della Lega, del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e ad un lavoro di squadra costante e responsabile, abbiamo ottenuto un passo storico che permetterà al nostro territorio di guardare al futuro con maggiore fiducia. Da oggi Grazzanise ha tutte le carte per diventare un hub strategico per i trasporti, fondamentale per il rilancio del territorio e per tutto il Mezzogiorno”.

“Grande soddisfazione per la modifica al decreto del Ministro della difesa dell’ , che conferma la classificazione dell’aeroporto militare di Grazzanise (CE) tra le infrastrutture a uso duale, consentendo la coesistenza tra le attività operative e addestrative dell’Aeronautica Militare e quelle di traffico civile. Dopo il sopralluogo fatto il insieme al sottosegretario Ferrante, alla senatrice Petrenga e al collega Cangiano, col quale sono firmatario non solo di una lettera congiunta indirizzata al ministro in data 13.11.2024 per sensibilizzarlo sulla questione, ma anche di un OdG del decreto legge n. 104 del dl 23 denominato Decreto Asset, firmato insieme anche ai colleghi Zinzi e Giorgianni, finalmente siamo giunti al termine di un iter lungo che ci ha portato il risultato sperato. Si tratta di un riconoscimento atteso e fortemente auspicato, che valorizza una struttura strategica nel cuore della Campania e apre prospettive significative per lo sviluppo del territorio. Il dual use dell’aeroporto rappresenta infatti un’opportunità concreta per rafforzare la mobilità, attrarre investimenti e creare nuova occupazione, contribuendo in modo decisivo alla crescita economica e sociale dell’intera area casertana. Un’infrastruttura come quella di Grazzanise può diventare un volano per il turismo, il commercio e la logistica, in piena sinergia con il sistema aeroportuale regionale e nel pieno rispetto delle esigenze operative delle Forze Armate. Il Governo Meloni e il ministro della difesa, Guido Crosetto, dimostrano ascolto e attenzione verso il territorio. Ci impegneremo affinché questo importante passo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso che metta al centro sicurezza, sviluppo e coesione”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

