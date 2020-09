IL RETROSCENA. CASILLO E LA PROPOSTA DI ENTRARE IN GIUNTA: “NO, GRAZIE MA NON MI DIMETTO”

Mario Casillo è stato invitato a fare parte della nuova Giunta Regionale ma ha respinto l’invito del Presidente De Luca perchè avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di consigliere regionale, ottenuta con una messe di voti enorme, pari a 41.000 preferenze. Casillo non si fida di De Luca ? E’ chiaro che non esiste un rapporto di fiducia tale da rischiare un ingresso in giunta senza il paracadute della permanenza in Consiglio in caso di frizioni con il Presidente. Ed allora meglio aspettare, forse meglio guardare ad un ruolo che non rischia la sfiducia di nessuno: il Presidente del Consiglio Regionale. Certo, non si tratta di gestione pura ma di una posizione di grande visibilità che potrebbe andare bene al Consigliere Regionale del Partito Democratico Mario Casillo.

