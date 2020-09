IANNONE (FDI): “NELLA NUOVA GIUNTA NEPPURE UNA FRITTURA PER DE MITA”

“La giunta varata da De Luca tra conferme e alcuni nuovi ingressi conferma che non c’è frittura per tutti. Molti di coloro che hanno affollato la coalizione hanno fatto soltanto il suo gioco, quello di mettere in campo liste a strascico per drenare voti nelle realtà comunali più piccole. In particolare resta a mani vuote l’uomo del pensiero, Ciriaco De Mita, che pensando di servire ha avuto il benservito. Unica nota di cui ci compiacciamo è che è stato istituito l’assessorato all’agricoltura, una nostra proposta, perché per 5 anni il mondo della produzione agricola ed alimentare campana è stato umiliato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

