IL RETROSCENA. PROVINCIALI 2022, CONSIGLIERI GIA’ IN CONTATTO CON FRANCO ALFIERI

E’ già iniziata la corsa verso l’accreditamento politico di alcuni consiglieri provinciali con il futuro presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. Telefonate e messaggi, nelle ultime giornate, sono arrivate all’attuale Sindaco di Capaccio da alcuni esponenti della maggioranza di Palazzo Sant’Agostino, forse, anche, preoccupati da un possibile giro di vite sulle deleghe assegnate dall’oramai ex Presidente Michele Strianese. E cosi’, tra i primi a raggiungere telefonicamente Alfieri, è stato il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, primo degli eletti all’interno della Lista del Partito Democratico, indicato come Vice anche per una rappresentanza geografica, considerato che Guzzo proviene dalla zona del Cilento interno. Alfieri, nei prossimi giorni, una volta ufficializzata la sua candidatura al posto di Strianese, potrebbe anche organizzare un primo incontro con tutti i consiglieri provinciali di maggioranza, insieme al suo “delfino” Luca Cerretani, oggi capogruppo del Pd a Palazzo Sant’Agostino.

Share on: WhatsApp