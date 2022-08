IL RITORNO DI ERNESTONE: SICA AL LAVORO PER LA LISTA DEI MODERATI DI CENTRO DESTRA

E’ tutto nelle mani di Ernesto Sica: per la Provincia di Salerno ed Avellino la composizione della lista dei Moderati di Centro Destra passa tutto per le mani dell’ex Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano che, oggi, è il Coordinatore della campagna elettorale dell’Udc. Sica, numero 2 alle spalle di Lorenzo Cesa nella gerarchia del partito, è a Roma ma nei prossimi giorni sarà sul territorio per incontrare i vertici provinciali dei partiti che compongono lo schieramento moderato ed avviare la scelta – in tempi molto rapidi – della lista che verrà presentata sia alla Camera dei Deputati che al Senato.

