IL SONDAGGIO DI YOUTREND: FDI STABILE, PD IN CALO, LA SORPRESA DI AZIONE 4,8%

Pd e Forza Italia in calo, Lega e FdI stabili, Avs ed Azione in crescita. E’ quanto emerge da un sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi, che raffronta i dati con una rilevazione di un mese fa. Secondo il sondaggio il Partito Democratico risulta al 21,1%, (-1% sul mese) e Forza Italia all’8% (-0,4%), risultano in crescita AVS al 7,5% (+0,6%) e Azione al 4,8% (+0,7). Fondamentalmente stabili FdI (28,5%), M5S (13,5%) e Lega (8.3%). Italia Viva risulta all’1,8% (+0,1%) w +Europa è all’1,5% (-0,3%), Noi moderati è allo 0,7% (+0,1%).

Il 62% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul governo Meloni, contro il 34% che dà un giudizio positivo.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

