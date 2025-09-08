GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “FICO E DE LUCA SONO IL VECCHIO, NOI LA VERA ALTERNATIVA”

“Se il buongiorno si vede dal mattino, il centrosinistra ha iniziato la giornata sotto i peggiori auspici: tra le ironie di De Luca e le improvvisazioni su Fico, i campani assistono all’ennesima rappresentazione della politica politicante. È il volto di un sistema logoro, che non ha più nulla da dire se non giochi di palazzo e personalismi”.

Così Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, commenta le dichiarazioni di Vincenzo De Luca rilasciate nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7. “Forza Italia, con Fulvio Martusciello, – sottolinea Librandi – è su un’altra strada: parliamo di lavoro, sanità, infrastrutture, giovani e sicurezza. Parliamo del futuro. I campani meritano una Regione che guardi avanti, non che resti prigioniera delle liturgie del passato. Se per De Luca è già ‘buonanotte’, – conclude il vicesegretario azzurro – allora Forza Italia vuole essere l’alba di una nuova Campania, più libera e più forte”.

