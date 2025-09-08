REGIONALI IN CAMPANIA. BIGNAMI (FDI): “CENTRO DESTRA, CANDIDATI PRIMA DEL VOTO NELLE MARCHE”

“Credo che sia più che plausibile” che i candidati del centrodestra non ancora definiti per le altre regioni al voto in autunno, Veneto, Puglia e Campania, arriveranno prima del voto nelle Marche. Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, ospite al programma Start di Skytg24. “Abbiamo la fortuna di avere diverse personalità di grande solidità e capacità amministrativa – ha aggiunto, come riferisce una nota -. Non siamo particolarmente turbati da quello che accade nel centrosinistra, andremo avanti per la nostra strada. Abbiamo Occhiuto abbiamo e Acquaroli che sono ottimi governatori uscenti, Zaia non si può ricandidare.

Abbiamo candidato Tomasi nella Toscana e definiremo le ultime candidature in tempi più che compatibili con la campagna elettorale”.

Per quanto riguarda il Veneto, quello del vicesegretario della Lega Alberto Stefani “è un nome sicuramente importante più che apprezzabile”, ha aggiunto Bignami, rimarcando che “non ragioniamo nell’ottica di dire che Fratelli d’Italia è il primo partito e quindi lo vogliamo noi perché lo avremmo già potuto fare dappertutto ma non intendiamo farlo perché bisogna rispettare i territori e le autonomie, il Veneto in particolare ha una storia importante da questo punto di vista”.

