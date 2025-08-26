IL TOUR DI FRATELLI D’ITALIA PER GIUSTIZIA E SICUREZZA SBARCA A POSITANO

E’ arrivato anche nel cuore della Costiera Amalfitana il tour di Fratelli d’Italia, dedicato ai temi della giustizia e della sicurezza, che questa mattina ha fatto tappa a Positano, dove una folta delegazione di parlamentari e consiglieri regionali ha incontrato i cittadini per illustrare i risultati raggiunti dal Governo Meloni. A Positano, insieme al sottosegretario Antonio Iannone, i deputati Imma Vietri, Gimmi Cangiano, Domenico Matera ma anche i Consiglieri Regionali Nunzio Carpentieri e Raffaele Pisacane. Una giornata dedicata all’incontro con la Costiera Amalfitana dopo le tappe che il tour ha tenuto, nei giorni scorsi, lungo le principali località della Costa Cilentana come Sapri e Palinuro. Adesso i dirigenti regionali di Fratelli d’Italia sono al lavoro per l’organizzazione dell’evento nazionale, in programma a Paestum, dal prossimo 12 Settembre, quando Ministri e Sottosegretari del Governo Meloni affronteranno il tema del Sud.

