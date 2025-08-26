CONGRESSO PD, ACCORDO FATTO SUL NOME DI PIERO DE LUCA. LA SCHLEIN FRENA GLI OPPOSITORI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

 La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha incontrato questa mattina i componenti campani della segreteria nazionale Sandro Ruotolo e Marco Sarracino. La segretaria ha fatto appello all’unità del partito e della coalizione verso una elezione unitaria del nuovo segretario dem in Campania che dovrebbe essere Piero De Luca. A questo punto Ruotolo e Sarracino stanno consultando i sostenitori della mozione Schlein per arrivare già questa settimana all’indicazione della candidatura unitaria di Piero De Luca segretario regionale del Pd, elemento essenziale nell’intesa con il governatore uscente a sostegno della candidatura di Roberto Fico.

Related Posts

Agosto 26, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. SALVATORE MICILLO (M5S): “ENTUSIASMO SUL NOME DI FICO”

Agosto 26, 2025

IL TOUR DI FRATELLI D’ITALIA PER GIUSTIZIA E SICUREZZA SBARCA A POSITANO

Agosto 26, 2025

TEATRO SAN CARLO A NAPOLI: SCONTRO TRA COMUNE E REGIONE-GOVERNO