REGIONALI IN CAMPANIA. SALVATORE MICILLO (M5S): “ENTUSIASMO SUL NOME DI FICO”

Sento fiducia ed entusiasmo, ci sono tutte le condizioni per far bene e guidare la Campania con una coalizione progressista. Roberto Fico è una figura autorevole di grande spessore”. Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale in Campania del Movimento 5 Stelle, in vista dell’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione. Micillo sta lavorando sul territorio da mesi per l’apertura di sedi del M5S in comuni della Campania e si prepara a una campagna elettorale diffusa:
“Si lavora sulle città – spiega all’ANSA – ma le aree interne della Campania sono fondamentali e infatti l’idea di un assessorato alle aree interne l’aveva già proposta Roberto Fico poche settimane fa. Il turismo è un motore della nostra economia, non riguarda solo le città ma tutti i territori. Su questo ci aspetta un lavoro importante che ci prepariamo a fare con la coalizione”.
Una coalizione di cui probabilmente non farà parte Azione, visto lo stop critico da parte di Calenda a una candidatura del M5s: “Ne prendiamo atto – dice Micillo – ma non ci interessa far polemica con lui”

