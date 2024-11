IL VOTO IN AULA SUL TERZO MANDATO PER DE LUCA. L’INCOGNITA PD DOPO IL DICKTAT DI ELLY SCHLEIN

Per i Consiglieri Regionali del Partito Democratico è arrivato il momento delle scelte. Votare la norma sul Terzo Mandato per De Lucs o seguire la linea politica della Segretaria Nazionale Elly Schlein: da un lato la certezza di proseguire, fino alla fine, il mandato quinquennale; dall’altro il rischio di finire fuori dalle liste del Partito Democratico alle prossime elezioni Regionali. Non ci sono dichiarazioni precise in tal senso, ma è ovvio che chi, all’interno del Pd, non segue la linea nazionale, puo’ andare incontro a decisioni anche drastiche, non l’espulsione dal partito ma l’esclusione dalla lista del Partito Democratico, a prescindere dal candidato Presidente. La posizione di Mario Casillo, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Maurizio Petracca, Franco Picarone e Loredana Raia, in vista delle prossime elezioni Regionali dell’autunno del 2025 è tutta da vedere e, in buona parte, dipenderà dall’esito del voto di oggi all’interno del Consiglio Regionale.

