IMMA VIETRI (FDI): DALLA VITA DI PARTITO ALL’IMPEGNO DA PARLAMENTARE

Per Imma Vietri, quella di oggi, è una giornata importantissima: dopo aver stravinto la sfida nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati per l’Agro, ma, soprattutto, dopo anni ed anni di impegno sul territorio per l’organizzazione del partito di Fratelli d’Italia, arriva la ribalta piu’ importante per chi ha deciso di impegnarsi in politica. Imma Vietri arriva in Parlamento e lo fa proprio quando un’altra donna di Fratelli d’Italia, la leader Giorgia Meloni, si appresta a diventare la prima donna Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica Italiana.

