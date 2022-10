ATTILIO PIERRO (LEGA): UN CAMMINO DAL BASSO CILENTO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Prima la campagna elettorale per le Regionali vinta a settembre del 2020 con la Lega, poi, a distanza di poco piu’ di 2 anni, un’altra cavalcata vincente, sempre con il simbolo della Lega, ma questa volta con direzione Roma: è davvero avvincente la storia politica di Attilio Pierro che, oggi, entra alla Camera dei Deputati, portando in aula un pezzo di quell’Italia spesso ricordata solo nel periodo di Ferragosto. Con Pierro a Montecitorio arriva il Cilento, quella enorme fascia di territorio della Provincia di Salerno che, lo scorso 25 Settembre, ha voluto tributare un importante riconoscimento in chiave elettorale al Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini.

Share on: WhatsApp