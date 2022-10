PIERO DE LUCA (PD): AL VIA LA SECONDA LEGISLATURA, RESTERA’ VICE CAPOGRUPPO ?

Dopo la prima esperienza in Parlamento, per Piero De Luca, oggi, si apre la seconda legislatura consecutiva. Ambizioni e progetti, chiaramente, diversi rispetto al passato: basta ricordare che Piero De Luca, prima con il Governo Conte 2 e, poi, con quello Draghi, è stato in corsa per ottenere un incarico di Governo. Infine, il ruolo ricoperto, fino al termine della diciottesima legislatura della storia della Repubblica Italiana, di Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati. Oggi la situazione che si apre dinanzi agli occhi di De Luca, come degli altri deputati del Partito Democratico, è completamente diversa: la maggioranza è, saldamente, nelle mani del centro destra ed il numero dei deputati del Pd si è, notevolmente, ridotto.

Share on: WhatsApp