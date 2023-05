IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA OFFENDE INTELLIGENZA CAMPANI, SILENZIO SU TRAGEDIA RAVELLO”

“De Luca non si è stancato di raccontare balle? In otto anni solo proclami. Ora sostiene che in meno di un anno svuoterà addirittura le liste di attesa nella sanità. In questo modo offende l’intelligenza dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania. “Le condizioni in cui sono costretti a lavorare, da anni, medici e infermieri negli ospedali campani sono sotto gli occhi di tutti: un vero disastro, di cui pagano le conseguenze inevitabilmente i cittadini, molti dei quali fuggono fuori regione a curarsi. Ma – sottolinea Vietri – è il modello De Luca ad essere un fallimento. A confermarlo, ulteriormente, gli ultimi dati Istat: nel 2022 la Campania – dove si registra il calo più marcato rispetto all’anno precedente – risulta essere la regione con più basso livello di soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita (35,7%)”. Sul caro affitti, poi, Vietri ricorda al governatore che il “Governo Meloni ha sbloccato 660 milioni di euro per l’acquisizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze universitarie. C’è chi parla a vanvera come lui e chi invece fa i fatti”. “Dispiace constatare, infine, che da De Luca oggi non è arrivato un minimo accenno alla tragedia verificatasi lunedì scorso a Ravello (Salerno) in cui ha perso la vita il giovane Nicola Fusco. A quanto pare la sicurezza stradale in Costiera Amalfitana non è tra le sue priorità” conclude Vietri.

