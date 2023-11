IMMA VIETRI (FDI): “PNRR, SOLO FAKE NEWS. C’E’ FIDUCIA NEL GOVERNO MELONI”

“L’Italia sarà il primo Stato dell’ Unione Europea a ricevere entro il 2023 il pagamento della quarta rata da 16,5 miliardi di euro nell’ambito del PNRR, andando a confermare il raggiungimento dei 28 obiettivi previsti dal Piano. Il Governo, grazie all’impegno del Presidente Meloni e del Ministro Fitto, ha incassato oggi un altro successo in Europa, dov’è tornata fiducia verso l’Italia”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali alla Camera. “Una buona notizia che arriva solo pochi giorni dopo la revisione del PNRR, con l’implementazione del capitolo RePowerUe, che consentirà di liberare oltre 21 miliardi di euro per la crescita e il rilancio dell’agricoltura, degli investimenti, dell’industria. Questa è la migliore risposta alle critiche strumentali e alle fake news delle opposizioni. Siamo sulla strada giusta”, conclude Vietri.

