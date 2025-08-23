IN CALABRIA IL CAMPO LARGO UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA DI PASQUALE TRIDICO (M5S)

Le forze politiche che compongono il “campo largo” in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, alla presidenza della Regione Calabria. L’ufficializzazione é stata decisa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme.
All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

