CONGRESSO PD, FEDERICO CONTE: “GIUSTO DUE CANDIDATI, MEGLIO FARLO DOPO REGIONALI”

“E’ giusto che ci siano due candidati per il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania, a conferma delle diverse anime presenti nel Pd ma credo, visto il clima, che sia preferibile celebrarlo dopo le Elezioni Regionali in Campania”. Federico Conte, già parlamentare ed oggi nel Pd, prova ad evitare quello che sarà un bagno di sangue interno, in Campania, in caso di celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico. Spuntano, intanto, anche le prime date: il 20 o il 30 Settembre per riunire gli iscritti ed i delegati e procedere alla elezione del nuovo Segretario Regionale del Pd in Campania, dopo il lungo commissariamento guidato dal Senatore Antonio Misiani. Da domani, pero’, la parola passa alla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein che dovrà chiudere, in maniera definitiva, la causa “Congresso Regionale del Pd in Campania”, stabilendo, innanzitutto, se e quando verrà celebrato; poi anche le regole del gioco. A quel punto si aprirà in tutto il territorio regionale una campagna elettorale interna molto piu’ accesa di quanto, fino ad ora, non sia stata quella per le Regionale di fine Novembre.

