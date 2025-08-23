GIOVANNI GUZZO: “A CASTELNUOVO CILENTO PER EVENTO CASTRUM NOVUM”

“Ieri sera sono stato a Castelnuovo, un affascinante borgo situato nel cuore del Cilento, dove in questi giorni si tiene “Castrum Novum”, una manifestazione storico-culturale ambientata nella suggestiva cornice del castello e lungo le vie del paese.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

L’evento propone rappresentazioni teatrali, rievocazioni storiche e sfilate in costumi d’epoca, con l’obiettivo di rievocare e far rivivere la storia passata.
La memoria del passato rappresenta un pilastro fondamentale per l’identità culturale e la consapevolezza di una comunità. Offre alle nuove generazioni un contesto per comprendere il presente e costituisce una fonte di ispirazione per il futuro.

