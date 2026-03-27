IN CONSIGLIO REGIONALE VA IN SCENA LA COLLABORAZIONE BY PARTISAN TRA I PARTITI

Uno scatto pubblicato, poco prima della seduta del Consiglio Regionale della Campania, all’interno di uno degli affollatissimi ascensori che collegano l’ingresso fino al 21esimo piano: insieme il Presidente del Consiglio Manfredi (Partito Democratico) ed i suoi due vice Fabbricatore (Fratelli d’Italia) e Trapanese (Movimento 5 Stelle). Un selfie dagli ampi confini politici, tanto a Napoli quanto a Roma, che testimonia il mutato clima, che si respira all’interno degli uffici del Consiglio Regionale della Campania, dove, oggi, piu’ che in passato, terminata la campagna elettorale, si lavora, insieme, per il bene del territorio.

“Questa mattina” scrive il Vice Presidente del Consiglio Regionale Luca Trapanese, “il caso ha voluto che il buongiorno, in ascensore, lo facessimo insieme: il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi con i suoi due vicepresidenti, Giuseppe Fabbricatore ed io.

Uno di opposizione e uno di maggioranza, pronti a lavorare insieme a fianco del nostro Presidente, con un confronto costruttivo in Aula, in occasione del primo bilancio dell’amministrazione guidata da Roberto Fico. Un momento che porta con sé emozione e grande responsabilità: il primo bilancio che ci consentirà di partire con le attività in maniera più forte, concreta e incisiva per la nostra Regione.