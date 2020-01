ITALIA VIVA. 1 E 2 FEBBRAIO A ROMA PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE: ECCO I NOMI DEI CAMPANI

Italia Viva convoca la prima assemblea nazionale del partito: appuntamento a Roma, per il 1 e 2 febbraio, per la convention di tutti i dirigenti nazionali del movimento di Matteo Renzi che ha deciso di incontrare i suoi, strategicamente, dopo il voto del 26 Gennaio in Emilia Romagna ed in Calabria. Folta la truppa di campani che prenderà parte alla assemblea nazionale.

Tra questi spiccano i nomi dell’ex eurodeputato Nicola Caputo, della giovante dirigente Anna Rita Leonardi, Antonio Gentile, Ciro Bonajuto, Tommaso Pellegrino, Gennaro Migliore, Graziella Pagano e Catello Vitiello.

Non è escluso che la pattuglia di dirigenti campani di Italia Viva possa anche diventare piu’ numerosa nel corso dei prossimi giorni.