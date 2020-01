BARONISSI. CENTRI SOCIALI, LA MAGGIORANZA DIFENDE IL SINDACO VALIANTE: “BANDI TRASPARENTI”

“Assegnazione centri sociali: è una sterile polemica quella inventata dai consiglieri di opposizione in cerca solo di visibilità. Avvisi pubblici dell’Amministrazione, trasparenti e pienamente conformi alla legge, hanno consentito di affidare ad associazioni di Baronissi strutture comunali unicamente sulla base della qualità della progettazione proposta.” Lo scrivono i consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Baronissi.

I Centri sociali sono stati assegnati in passato – da qualche oppositore che oggi polemizza – in maniera patriarcale e senza alcuna evidenza pubblica. Gravi sono le responsabilità di chi ha gestito i centri sociali fino ad oggi creando pesante situazione debitoria per effetto di utenze mai pagate. Tali sistemi – lo ribadiamo ai colleghi di opposizione – sono, per quanto noi siamo, alle spalle. Se ne facessero una ragione. La nostra è la Baronissi che Vale, la Baronissi delle idee e della trasparenza.