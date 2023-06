ITALIA VIVA APRE A FUTURE ALLEANZE CON MAGGIORANZA. ROSATO: “SI PUO’ FARE”

Dopo la vittoria alle Regionali in Molise, tutto puo’ accadere. Anche perchè, tra poco, in Parlamento, si aprirà la discussione ed il voto sulla riforma della Giustizia che vede il Terzo Polo, in modo particolare Italia Viva, molto vicino alle posizioni del Governo di Giorgia Meloni. E cosi’ l’esperimento vincente del Molise, con Italia Viva a sostegno del candidato vincente Gravina (62%), potrebbe essere il primo di una lunga serie. Lo conferma anche Ettore Rosato, uno dei principali dirigenti nazionali di Italia Viva, che, questa mattina, in alcune interviste rilasciate a quotidiani nazionali, lascia intendere che l’alleanza con il centro destra “si puo’ fare”. Una ipotesi che lascia aperta la porta anche per un’alleanza con Forza Italia alle prossime elezioni Europee? Si tratterebbe di una scelta destinata a spiazzare Azione di Carlo Calenda che prosegue la sua corsa verso l’appuntamento del prossimo anno, ribadendo di voler correre in autonomia. Forse, anche, rispetto ad Italia Viva.

Share on: WhatsApp