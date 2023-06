IL CAMPO LARGO FINISCE A CAMPOBASSO: ENNESIMA BATOSTA PER PD E M5S ALLE REGIONALI IN MOLISE

Ancora una sconfitta per il Campo Largo, quello voluto da Elly Schlein e da Giuseppe Conte, con l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tragicamente naufragata alle Regionali del Molise con il centro destra sopra il 60% e l’alleanza di centro sinistra (priva di Matteo Renzi) staccata di oltre 20 punti percentuali L’ennesimo disastro elettorale per la Schlein che, dopo la sua vittoria alle Primarie, sta inanellando una serie infinita di sconfitte elettorali prima con il turno delle Amministrative, adesso con le Regionali del Molise. Il Campo Largo finisce a Campobasso ? Difficile, i due leader di Pd e M5S per essere minimamente competitivi non possono che andare insieme, ma i risultati continuano a premiare il centro destra e l’alleanza che oggi governa con Giorgia Meloni.

