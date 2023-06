PAGANI. L’ANNUNCIO DEL SINDACO DE PRISCO: “TUTTO PRONTO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE”

Tutto pronto per la partenza del Centro di Raccolta Comunale del Comune di Pagani. Dopo un grandissimo lavoro concertato dall’amministrazione del sindaco De Prisco, con l’apporto particolare dal già assessore Giuseppe Campitiello, attuale componente del consiglio di amministrazione dell’EDA, degli uffici comunali del settore di Igiene Urbana e dei vertici della SAM, si è finalmente giunti al termine di un iter lungo che gioverà in

maniera rilevante al servizio di igiene urbana paganese.

Nel centro di raccolta di via Filettine sarà allestita l’area per l’attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, delle varie tipologie di rifiuti e il conferimento e il trasporto verso gli impianti di recupero e trattamento. Pur continuando con il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in vigore, non appena il

centro di raccolta sarà a tutti gli effetti operativo, i cittadini potranno recarsi anche direttamente di persona al cantiere di via Filettine, con tutte le migliorie che questo sistema comporta in termini di pulizia e organizzazione.

Entro l’inizio del mese di Agosto saranno completate tutte le operazioni di sistemazione del cantiere sotto la direzione del dott. De Vivo e il centro sarà operativo e accessibile finalmente ai cittadini.