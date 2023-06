SCAFATI. DOMANI IL SINDACO PASQUALE ALIBERTI PRESENTERA’ LA GIUNTA COMUNALE

E’ in programma per domani, martedi’ 27 Giugno, a partire dalle 13:00, la conferenza stampa a Palazzo Mayer a Scafati nel corso della quale il Sindaco Pasquale Aliberti presenterà la nuova Giunta Comunale, dopo la vittoria alle elezioni comunali dello scorso maggio. Solo qualche giorno fa la proclamazione ufficiale degli eletti in Consiglio Comunale ed ora la Giunta targata Aliberti nella quale un grande rilievo lo avranno, di certo, le donne e gli uomini di Forza Italia. Ci sarà spazio anche per Lega e Noi Moderati, insieme alle civiche che hanno composto la coalizione vincente di Pasquale Aliberti.

