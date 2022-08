ITALIA VIVA. IN CAMPANIA CONSIGLIERI ED ASSESSORE REGIONALE RESTANO A GUARDARE

Alla fine tutto il Gruppo Consiliare di Italia Viva in Campania, insieme all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, restano a guardare. Fuori dalla competizione elettorale diretta ma semplici spettatori di una tornata per le politiche che poteva essere, per tanti rappresentanti del partito di Matteo Renzi, un trampolino di lancio unico: ed, invece, alla fine, in Campania Azione ha preso le candidature di Caserta e Salerno mentre Italia Viva, con il suo presidente Ettore Rosato, ha messo le mani sulla Provincia di Napoli. Una scelta che ha anche un sapore politico: per i consiglieri e, soprattutto per l’assessore regionale, una candidatura alle politiche del 25 settembre avrebbe rappresentato una frattura con la maggioranza del Presidente De Luca in consiglio regionale. Ed allora meglio restare spettatori, soprattutto se la partita vera la giocano altri.

