ITALIA VIVA LANCIA LA CORSA VERSO LE EUROPEE 2024. CAPUTO E SAGGESE I NOMI CAMPANI?

Con la chiusura della festa nazionale di Italia Viva, che si è tenuta al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma, parte anche la campagna elettorale del partito di Matteo Renzi che, in attesa del progetto de IL CENTRO, parte dalla classe dirigente che, da anni, lo accompagna nel percorso politico intrapreso dopo la rottura con il Partito Democratico. I nomi per le Europee, soprattutto sui territori, saranno fondamentali ed ecco che dalla festa del Castello di Santa Severa arriva una conferma, ovvero la candidatura alle prossime Europee dell’attuale assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, ma anche una possibile novità con la discesa in campo dell’ex senatrice Angelica Saggese che, anche in vista delle Regionali del 2025, potrebbe usare le Europee del prossimo anno come banco di prova e test elettorale.

