ITALIA VIVA PESCA NEL CILENTO PER LE CANDIDATURE PER LE REGIONALI IN CAMPANIA

A caccia di candidati. Italia Viva – che dovrebbe presentare una lista insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – in queste ore è alla ricerca di nomi da poter candidare, in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. Per la Provincia di Salerno il Cilento è molto attenzionato perchè sul taccuino dei responsabili del partito di Matteo Renzi ci sono i nomi di alcuni amministratori locali tra cui Loredana Moscatiello, attuale Consigliere Comunale a Vallo della Lucania, ma anche Giangaetano Petrillo, già Vice Sindaco di Camerota, di recente finito al centro di un vivace scontro verbale, in Consiglio Comunale, con il Sindaco Scarpitta. Italia Viva, insomma, parte dal Cilento in attesa di conoscere le eventuali altre disponibilità, provenienti dal resto della Provincia, senza dimenticare che in campo, di certo, ci sarà l’attuale consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

