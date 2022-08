ITALIA VIVA RIVENDICA LA CAMPANIA, SCONTRO CON CALENDA PER LE CANDIDATURE

Italia Viva rivendica la possibilità di candidare, in Campania, i propri uomini e le proprie donne all’interno della lista unica con Azione ma, da parte sua, Carlo Calenda tiene il punto e rimanda ogni decisione alle prossime giornate. E’ oramai chiaro che i nomi dei candidati di Italia Viva ed Azione si conosceranno, solo ed esclusivamente, nell’ultima giornata utile per la presentazione delle liste: con ogni probabilità il quadro sarà piu’ chiaro solo dopo il 22 Agosto, mentre prima si combatterà una vera e propria guerra di nervi all’interno della alleanza elettorale, sottoscritta da Matteo Renzi e Carlo Calenda. Della partita, ovviamente, fa parte anche il Ministro Mara Carfagna la cui candidatura, nelle circoscrizioni Campania 1, sembra quasi scontata. Ed, invece, tutto è stato rimesso in discussione: le trattative ripartono da zero.

