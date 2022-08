“Quando vedo DI MAIO salire le scale del Nazareno per elemosinare un collegio mi domando che fine abbia fatto la dignità in politica e sono orgoglioso di essere ontologicamente diverso da quelli come lui. Orgogliosamente controcorrente. Ha detto che io sono un estremista. Luigi DI MAIO. L’uomo dei gilet gialli, di Bibbiano, dell’impeachment a Mattarella. L’uomo senza vergogna”. Lo dichiara il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sue enews.

