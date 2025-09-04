ITALIA VIVA SI FONDE CON I RIFORMISTI PER LE REGIONALI: PELLEGRINO E VITIELLO IN CAMPO

Alla fine, per le Regionali della metà di Novembre, non ci sarà, in Campania, la lista autonoma di Italia Viva ma i candidati del partito di Matteo Renzi confluiranno all’interno della lista dei Riformisti, insieme ad altri partiti minori. In Provincia di Salerno, almeno per il momento, sono due i nomi presenti all’interno della lista dei Riformisti: si tratta del Consigliere Regionale uscente Tommaso Pellegrino e di Mariarosaria Vitiello, espressione dell’associazione 84100, guidata dall’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che, proprio qualche giorno fa, è stato indicato come possibile candidato nella lista del Partito Democratico. Da verificare quali altri partiti faranno parte della lista RIFORMISTI dove, con ogni probabilità, troverà spazio anche PIU’ EUROPA, anche se qualcuno sostiene che, alla fine, cosi’ come accaduto per le Europee del 2024, anche il PSI possa accomodarsi all’interno del movimento federativo.

