CARLO CALENDA (AZIONE): “CENTRO SINISTRA NON C’E’ PIU’. E’ IL MOMENTO DI OSARE”

“Bettini inneggia a Trump contro l’Europa, D’Alema va da Putin e XiJinping . Bersani si schiera contro le garanzie di sicurezza all’Ucraina. Conte, Bonelli e Fratoianni sono da tempo su posizioni di resa a Putin. La sinistra italiana – perché non si può più chiamare centro sinistra – torna all’anti occidentalismo e diventa così un pericolo per la tenuta del posizionamento internazionale del paese. Abbiamo bisogno di volenterosi che si assumano il rischio di costruire la casa dei liberal-democratici. La tradizionale cultura di governo del PD sta uscendo fuori martoriata e umiliata da queste elezioni regionali e dagli inchini ai 5S. E’ il momento di osare. Lo richiede la gravità del passaggio storico”. Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda taggando tra gli altri i dem Pina Picierno, Paolo Gentiloni, Giorgio Gori, Graziano Delrio, Antonio Decaro insieme e Beppe Sala e Ernesto Ruffini

