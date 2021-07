LA BCC DI MONTE PRUNO ACCANTO ALLA SALERNITANA PER LA FESTA IN SERIE A

“Salernitana in serie A: tra festa e opportunità” è stato l’appuntamento che, ieri sera, ha caratterizzato il Festival delle Colline Mediterranee organizzato dall’Associazione Culturale “Do.Po.”

La manifestazione vede la partnership della Banca Monte Pruno, la quale ha partecipato all’interessante confronto finalizzato ad analizzare le opportunità economiche, per una Città come Salerno, connesse alla ribalta di poter partecipare al campionato di calcio di Serie A.

La suggestiva cornice dell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno ha completato un evento di elevato spessore che ha visto intervenire, tra gli altri, diversi calciatori della Salernitana, dirigenti e l’allenatore Fabrizio Castori.

Proprio quest’ultimo ha contributo al talk che ha visto, tra gli altri, l’intervento, per la Banca Monte Pruno, in rappresentanza del Direttore Generale Michele Albanese, del Vice-Direttore Generale Cono Federico, il quale nel suo intervento ha sottolineato l’importanza per l’intera Città e Provincia di poter partecipare ad un campionato di calcio così importante sotto diversi punti di vista, che diventerà un vero volano per l’economia territoriale se riuscirà a diventare un progetto pluriennale con una programmazione strutturata ed investimenti mirati sotto l’aspetto sportivo ma anche infrastrutturale. Parole che sono state apprezzate e riprese proprio da mister Castori, che dall’alto della sua esperienza pluridecennale nel mondo del calcio ha confermato come tale evidenza rappresenta il vero segreto di un progetto vincente per il territorio.

L’evento è stato coordinato, con attenzione e professionalità, da Edoardo Scotti e Franco Esposito

Non è mancata la musica con l’emozionante “Tributo a Pino Daniele” di Mimì Caravano dei Neri per Caso.