LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA A DE LUCA PER DANNO ERARIALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
foto Massimo Pica

Dovrà versare 100mila euro, come stabilito dalle precedenti sentenze della Corte dei Conti, per un danno erariale causato dal riconoscimento di una speciale indennità a favore di alcuni agenti della Polizia Municipale di Salerno, chiamati a servizio in Regione Campania. Per l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria, iniziata qualche anno fa, dichiarando inammissibile il suo ricorso e, quindi, condannandolo in via definitiva al pagamento della somma di 100mila euro.

Adesso De Luca, per partecipare ad ogni altra competizione elettorale, dovrà versare quanto dovuto all’Erario, evitando il rischio di una dichiarazione di ineleggibilità a causa della persistenza di un debito con lo Stato.

Related Posts

Dicembre 27, 2025

FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “SE FICO NON E’ PRONTO CON GIUNTA, RICONVOCHIAMO IL CONSIGLIO REGIONALE”

Dicembre 27, 2025

FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “SOLIDARIETA’ A SINDACO CASTIGLIONE DEI GENOVESI”

Dicembre 27, 2025

ROBERTO CELANO (FI): “DIFENDERE FONDI PER SALERNO? NOI CI SIAMO MA PD CHIEDA A PRESIDENTE FICO”