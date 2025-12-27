LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA A DE LUCA PER DANNO ERARIALE

Dovrà versare 100mila euro, come stabilito dalle precedenti sentenze della Corte dei Conti, per un danno erariale causato dal riconoscimento di una speciale indennità a favore di alcuni agenti della Polizia Municipale di Salerno, chiamati a servizio in Regione Campania. Per l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria, iniziata qualche anno fa, dichiarando inammissibile il suo ricorso e, quindi, condannandolo in via definitiva al pagamento della somma di 100mila euro.
Adesso De Luca, per partecipare ad ogni altra competizione elettorale, dovrà versare quanto dovuto all’Erario, evitando il rischio di una dichiarazione di ineleggibilità a causa della persistenza di un debito con lo Stato.