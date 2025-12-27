PIERO DE LUCA (PD): “SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI PER VILE AGGRESSIONE”

“L’aggressione al Sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è un episodio di estrema gravità. Esprimo a lui, alla sua famiglia e all’intera comunità la piena solidarietà mia e del Partito Democratico della Campania. Nel formulare l’auspicio di una pronta ripresa, condanniamo con forza e nettezza questa azione violenta, vile ed inqualificabile. Atti di questo tipo rappresentano un attacco inaccettabile alle istituzioni e al lavoro quotidiano degli amministratori locali, che sono un baluardo per la democrazia nel Paese. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati ed assicurati alla giustizia quanto prima”.
Così in una nota il segretario del PD Campania, l’on Piero De Luca.

