LA CENA DE LUCA-CONTE PER SBLOCCARE LA CANDIDATURA DI ROBERTO FICO IN CAMPANIA

Come riportato da IL FATTO QUOTIDIANO, nella serata di mercoledi’, a Roma, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il capo politico del M5S Giuseppe Conte sono stati a cena insieme per discutere della candidatura di Roberto Fico alle prossime elezioni Regionali. Pare, a quanto riportato dal quotidiano, che l’incontro abbia dato un esito positivo con De Luca pronto a ritirare il suo veto sul nome di Fico, a condizione di poter partecipare, in maniera attiva, alla elaborazione del programma elettorale per i prossimi 5 anni. Intesa raggiunta ? A questo punto, le voci di una imminente presentazione ufficiale di Roberto Fico sembrano piu’ che fondate ed il tutto potrebbe accadere tra lunedi’ e mercoledi’ della prossima settimana.

