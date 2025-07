BARONISSI. ESTER SAPERE: “AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DELLE GRAZIE”

Al via i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma delle Grazie Con l’accensione delle luminarie e l’esibizione degli Sbandieratori Cavensi, si sono ufficialmente aperti ieri sera i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, patrona della frazione Sava di Baronissi.

Lo scrive la consigliera comunale di Baronissi Ester Sapere.

Un momento atteso e sentito da tutta la comunità, che dal 1° al 15 luglio si raccoglie attorno alla tradizione religiosa e popolare che da generazioni anima il borgo. La serata inaugurale ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori, coinvolti dalla magia delle luci e dal ritmo solenne degli sbandieratori, che hanno dato il via a un calendario ricco di appuntamenti.

Oggi, sabato 12 luglio, alle ore 18:00 si rinnova l’antico rito del Carro trainato dai buoi, che attraverserà le vie della frazione per la distribuzione delle tradizionali ceste.

Domenica 13 luglio, alle ore 19:00, si terrà il momento più suggestivo e partecipato: la solenne processione per le strade del paese, accompagnata da un imponente spettacolo pirotecnico a cura delle ditte “L’Artificiosa” dei Fratelli Di Candia da Sassano (SA) e “F.lli Mauro di Aiello” di Baronissi (SA).

Lunedì 14 luglio, alle ore 22:00, spazio alla musica e al divertimento con lo spettacolo “Remember 90”, un live show che si svolgerà presso il parcheggio della Chiesa di Sant’Agnese.

«Sava si illumina di fede, tradizione e partecipazione. Ogni anno questa festa è un’occasione per rinsaldare il senso di comunità e custodire la nostra identità. Sono orgogliosa, come consigliera comunale e cittadina attiva di questa frazione, di contribuire a mantenere viva una delle più belle espressioni del nostro patrimonio culturale e religioso» – dichiara Ester Sapere, consigliera comunale del Comune di Baronissi.

I festeggiamenti proseguiranno fino al 15 luglio, con momenti di preghiera, eventi culturali e attività per tutte le età. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.