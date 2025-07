REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI): “IO IN CAMPO MA SCEGLIEREMO CANDIDATO PIU’ FORTE”

“Noi siamo gia’ in campo. Fratelli d’Italia ha schierato me, per ora, senza prepotenze, senza sgomitare, come ho detto tante volte. Ma e’ chiaro che ci sara’ una valutazione di carattere personale”. Lo dice il viceministro degli Affari esteri, Edmondo Cirielli, tra i possibili candidati alla presidenza della regione Campania. “Si vota in sei regioni, ci sara’ anche una valutazione, come e’ giusto che sia, su qual e’ il candidato piu’ forte – spiega parlando con i giornalisti – come ha detto ieri il mio collega Donzelli; la matematica non e’ un’opinione e se dovessimo farne una questione di farmacisti, tutte e sei le candidature spetterebbero a Fratelli d’Italia e forse i nostri alleati dovrebbero cedere qualche candidatura. Ma noi non pensiamo cosi’ – aggiunge – pensiamo invece che i sei candidati devono essere i migliori, sei per vincere le elezioni. Quindi aspettiamo anche di vedere il candidato del centrosinistra. E poi sicuramente con sondaggi alla mano sceglieremo il candidato che puo’ competere meglio per le elezioni. Perche’ poi prima ancora di governare bisogna vincere le elezioni”, conclude Cirielli.

