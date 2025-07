NICOLA GRATTERI OSPITE A SAN MANGO PIEMONTE: “DICIAMO AI GIOVANI CHE DELINQUERE NON CONVIENE”

“Parlare di prevenzione, di cultura della legalità ai ragazzi è fondamentale perché noi cerchiamo di costruire il futuro di questa nazione, cerchiamo di contribuire nel nostro piccolo, andando a parlare ai giovani, rispondendo alle loro domande”. Così Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla evento ‘Una Voce per Melissa’, a San Mango Piemonte, nel salernitano.

“Proviamo a mettere nella testa dei ragazzi il tarlo, il dubbio che delinquere non conviene, che bisogna vivere senza scorciatoie, bisogna vivere con il rispetto delle regole e quindi – ha aggiunto – anche l’occasione di stasera va nella direzione giusta, partecipare qui, grazie all’invito dell’Associazione Melissa La Rocca, e’un segno per il grande gesto che i genitori hanno fatto. Dopo la disgrazia, la tragedia della figlia, si sono buttati a capofitto nella sfida per aiutare gli altri”.