LA CRISI DEL TURISMO. IL CONFRONTO CON VALIANTE, ANDRIA, DE LUCA E PELLEGRINO

Il turismo, settore vitale della nostra economia, vive una crisi drammatica con tutto ciò che rappresenta anche in termini di indotto, per gran parte del Paese e per territori come il Cilento ed il Vallo di Diano.

Sarà questo il tema del confronto, trasmesso in diretta lunedi’ 11 Maggio a partire dalle 18:00, con i contributi di Simone Valiante, del parlamentare del Partito Democratico Piero De Luca, dell’ex Presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria, del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino e della Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Lazio Marietta Tidei. Promossa da IES Infrastrutture, l’iniziativa segue di pochi giorni quella che ha visto partecipare, insieme a Simone Valiante, personalità nazionali come l’archistar Boeri ed il presidente di Symbola Ermete Realacci, sul tema della riqualificazione dei piccoli borghi d’Italia.