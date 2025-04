LA FONDAZIONE SUPER SUD PORTA A BARONISSI L’EVENTO SUL MADE IN ITALY

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi ospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nasce con l’obiettivo di evidenziare il ruolo delle imprese locali nella costruzione dell’identità economica e culturale del Paese.

L’evento vedrà protagoniste le aziende dei territori di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano, realtà che rappresentano un patrimonio di saperi, qualità e passione che affonda le radici nella tradizione e guarda con coraggio all’innovazione. Un’occasione preziosa per dare voce a chi, con il proprio lavoro quotidiano, tiene alto il nome del Made in Italy e contribuisce a rafforzare il legame tra impresa, territorio e comunità.

A portare il contributo della Fondazione Super Sud sarà il Presidente Giovanni D’Avenia, che spiega: “Durante questa giornata lavoreremo non solo per celebrare le eccellenze, ma per costruire strategie di medio-lungo termine. Serve una pianificazione che tenga insieme identità, paesaggio, economia e formazione. Gli imprenditori locali devono essere accompagnati con strumenti adeguati, e le comunità devono essere coinvolte in un processo partecipato che riconosca il valore delle imprese come cuore pulsante del territorio.”