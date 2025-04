LA FIDUCIA NEI LEADER: MELONI (46,4%), TAJANI (39,6%), CONTE (30,4%), SCHLEIN (29,8%)

Secondo il sondaggio di Tecnè Dire, pubblicato nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il leader politico che, in questo momento, gode della maggiore percentuale di fiducia da parte degli italiani con il 46,4% di indice di gradimento. A seguire la leader di Fratelli d’Italia è Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, con il 39,6%. Tra le forze di opposizione Giuseppe Conte (30,4%) supera, seppure di poco, Elly Schlein (29,8%), mettendo, almeno in questa speciale classifica, il Movimento 5 Stelle davanti al Partito Democratico. Ultimo nella graduatoria del gradimento per i leader politici è l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi Segretario Nazionale di Italia Viva, con appena il 14%.

Share on: WhatsApp