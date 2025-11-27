LA GIUNTA FICO: MATERA, BONAVITACOLA, CASCONE E VOLPE I PAPABILI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Ci sono i nomi di 4 salernitani nella futura Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico: dopo Fulvio Bonavitacola, il fedelissimo di De Luca, nelle ultime ore spuntano anche i nomi di Corrado Matera, primo degli eletti nella lista del Partito Democratico, di Luca Cascone, Mister Preferenze in tutta la Provincia di Salerno nella lista A TESTA ALTA e di Andrea Volpe, eletto e confermato consigliere regionale con AVANTI-PSI.

Le trattative, che non sono ancora partite ufficialmente, viaggiano sui canali del “si dice” e “potrebbe essere”, ma è chiaro che la seconda Provincia della Campania, all’interno della futura giunta del Presidente Fico avrà un peso specifico particolare.

E, proprio in quest’ottica, non è di poco conto la circostanza che la Vice Presidente sarà assegnata ad un esponente napoletano, Mario Casillo del Partito Democratico.





