MICHELE CAMMARANO (M5S): “NON MI FERMO, IL MIO IMPEGNO CONTINUA”

“Non mi fermo. Grazie a chi ha scritto il mio nome. A tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. A chi ha scelto di esserci. Quelle 4.175 preferenze non sono un numero: sono mani strette, occhi incontrati, parole scambiate, pezzi di strada percorsi insieme. Sono una responsabilità vera. E io la sento tutta.Non essere, oggi, in Consiglio regionale non cancella ciò che abbiamo costruito.”
Lo scrive Michele Cammarano, consigliere regionale uscente del Movimento 5 Stelle.
In questi dieci anni ho ascoltato bisogni concreti, raccolto speranze, percepito una volontà reale di cambiamento.
Tutto questo non si archivia per un seggio non assegnato, ma diventa la base da cui ripartire.
E io intendo farlo con serietà, caparbietà e rispetto.
Con la determinazione di chi sa che c’è ancora molto da fare e non arretra di un passo.
Sono orgoglioso di aver contribuito alla vittoria di Roberto Fico, che saprà sicuramente onorare il mandato ricevuto.
Io continuerò a lavorare: per la mia terra, per le aree interne, per la nostra regione, dentro o fuori le istituzioni.
Perché la politica vera non si esaurisce in una carica: è un dovere quotidiano.
Il mio impegno continua.