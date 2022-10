LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA APPROVA MODIFICA PER BANDIRE NUOVI CONCORSI PER PNRR

Oggi, rispettivamente alle ore 13,00 e alle ore 14,15, la II Commissione consiliare permanente e la I Commissione consiliare permanente, convocate dai loro Presidenti, Francesco Picarone (Pd) e Giuseppe Sommese (Azione), si riuniranno per esaminare il disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta Regionale della Campania”, in vista dell’esame in Consiglio regionale previsto mercoledì 19 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,00.

Alla luce dei numerosi interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il disegno di legge mira ad introdurre nell’ordinamento regionale disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di accesso alla dirigenza volte a potenziare la capacità amministrativa della Giunta regionale per assicurare una più efficace organizzazione amministrativa della Giunta regionale, basata sull’articolazione dell’apparato organizzativo in Direzioni Generali, in numero non superiore a 19, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più Unità Operative Dirigenziali semplici; sulla possibilità di istituire Uffici Speciali, in numero non superiore a 7, per l’esercizio di competenze trasversali, tra l’altro, in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, realizzazione di grandi opere infrastrutturali, funzioni di stazione appaltante, difesa e patrocinio, posti alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e articolati in Settori e unità operative dirigenziali semplici, ovvero articolati in unità operative dirigenziali semplici; sull’organizzazione ed articolazione degli Uffici di diretta collaborazione in attuazione degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il disegno di legge prevede, altresì, che la Regione Campania, al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR, potrà indire nuovi concorsi pubblici e, per questo, vengono introdotte disposizioni in materia di accesso alla dirigenza regionale, in attuazione dell’articolo 3, comma 6, primo periodo, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.