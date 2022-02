LA GUERRA TRA DI MAIO E CONTE: IL SILENZIO DEI PARLAMENTARI SALERNITANI

Al di là di un semplice appello all’unità, lanciato qualche giorno dalla parlamentare M5S Virginia Villani, tra i deputati ed i senatori del M5S eletti in Provincia di Salerno regna un silenzio assordante sulla guerra interna per la leadership tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Nessuno, pubblicamente, prende posizione: meglio attendere che gli eventi prendano una piega chiara, anche perchè all’orizzonte ci sono le elezioni politiche e ciascuno dei parlamentari in carica, spera in cuor suo, di essere ricandidato. Da Giuseppe o da Luigino, non ha importanza: l’obiettivo principale è prima di tutto una candidatura e, poi, con un pizzico di fortuna anche la rielezione in Parlamento. La Provincia di Salerno, a differenza di quanto sta accadendo a Napoli dove quasi tutti sono dalla parte del Ministro degli Esteri, resta in silenzio e forse anche le bocche cucite di questi giorni sono un chiaro segnale di come la guerra interna al M5S andrà a finire.

